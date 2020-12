L’Eredità e Flavio Insinna massacrati sul web: ecco la tremenda gaffe (Di domenica 27 dicembre 2020) Non è la prima volta che il quiz di Rai Uno condotto da Flavio Insinna finisce nel mirino del web: secondo alcuni le domande de L’Eredità non sono sempre corrette. Parliamo di uno dei quiz più seguiti del piccolo schermo italiano, passato di testimone in testimone tra i principali conduttori nostrani, ma restando un punto L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 dicembre 2020) Non è la prima volta che il quiz di Rai Uno condotto dafinisce nel mirino del web: secondo alcuni le domande denon sono sempre corrette. Parliamo di uno dei quiz più seguiti del piccolo schermo italiano, passato di testimone in testimone tra i principali conduttori nostrani, ma restando un punto L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

GIULIANOFA : L'Eredità, 'Rai in mano agli ignoranti': un terrificante scivolone, la domanda per cui Flavio Insinna viene massacr… - infoitcultura : L’eredità di Flavio Insinna: Gaffe in diretta sulla domanda ed il web insorge! - meteosergio1 : Pochi gg fà ho segnalato con un tweet il #tg3 per aver detto durante un sevizio sugli italiani bloccati in UK 'hann… - silviaarmstrong : Il 2020 è quello strano anno in cui vedi Carlo Conti condurre affari tuoi e Flavio insinna condurre l'eredità - Antonio09105181 : #leredità Anche stasera ci rallegriamo con Flavio e l'Eredità ...A tra poco #ereditieri ?? -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità Flavio Video l'Eredità 26 dicembre 2020 | Luca Fusar Imperatore Zazoom Blog