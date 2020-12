Franceschini vuole più rigore sulle chiusure. E il suo Ministero non rinnova i contratti (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Ministero dei Beni Culturali non garantisce il rinnovo del contratto a circa 100 lavoratori, impegnati nel settore. Ma il Ministero appoggia la linea dura. La crisi economica dovuta al Coronavirus – che deve ancora manifestare a pieno i suoi effetti – continua a mettere in discussione il rinnovo del contratto a tanti lavoratori. Non L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 27 dicembre 2020) Ildei Beni Culturali non garantisce il rinnovo del contratto a circa 100 lavoratori, impegnati nel settore. Ma ilappoggia la linea dura. La crisi economica dovuta al Coronavirus – che deve ancora manifestare a pieno i suoi effetti – continua a mettere in discussione il rinnovo del contratto a tanti lavoratori. Non L'articolo proviene da Leggilo.org.

lucianonobili : Le parole di Franceschini di oggi rivelano che vuole fare il Presidente della Repubblica. Ma per fortuna, al Quirin… - ricpuglisi : Ma Franceschini, esattamente, che cosa vuole? - PoliteKosmo : @Morenozagor @aforista_l @RobertoLocate14 Ma dai .... in covid time, si fa questa scoperta del termopolio a Natale… - DonatoRobilotta : @BenedettaFrucci @AugustoMinzolin Oggi @GoffredoBettini , rispetto a #Franceschini, aggiunge una cosa in più: la mi… - alby61 : @catmassimo @AntonelloAnto67 @RPiconcelli @markimarkitos @nabu65 @denkendesblatt @autonomia_op @GiuseppeMuscel1… -

Ultime Notizie dalla rete : Franceschini vuole "Franceschini vuole il voto. Ma così regala il Colle ai sovranisti", dice Renzi Il Foglio Conte 2 verso la fine? Crisi di governo e caduta i “primi giorni di gennaio”

Tra lotte interne al Governo e un leader che mira a far cadere Conte, l’esecutivo potrebbe finire all’inizio del 2021.

Termopolio Pompei: cosa è e significato

Pompei: termopolio riaffiora dagli scavi. Bevande e cibi caldi erano conservati in grandi dolia (giare) incassati nel bancone in muratura ed erano molto diffusi nel mondo romano, dove era abitudine co ...

Tra lotte interne al Governo e un leader che mira a far cadere Conte, l’esecutivo potrebbe finire all’inizio del 2021.Pompei: termopolio riaffiora dagli scavi. Bevande e cibi caldi erano conservati in grandi dolia (giare) incassati nel bancone in muratura ed erano molto diffusi nel mondo romano, dove era abitudine co ...