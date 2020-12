Delega ai servizi segreti, il nuovo ultimatum di Renzi a Conte: “Deve cederla” (Di domenica 27 dicembre 2020) La Delega ai servizi segreti è uno di quei temi che sta facendo traballare la stabilità del governo. Il presidente del Consiglio Conte non vuole lasciarla, e ribadisce i principi che lo autorizzano a mantenerla. Dall’altra parte, però, Matteo Renzi sta puntando tutto su questa Delega: serve una persona di fiducia a gestire i servizi segreti. Secondo il leader di Italia Viva, infatti, non può essere tutto nelle mani di Conte. E, in realtà, qui torna il vero nodo alla base delle polemiche sollevate negli ultimi mesi: la centralità dei poteri nelle mani del Premier durante la pandemia. >> Leggi anche: Arcuri: “70-80% di italiani vaccinati tra l’estate e l’autunno, l’attenzione non cali” Delega ai ... Leggi su urbanpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Laaiè uno di quei temi che sta facendo traballare la stabilità del governo. Il presidente del Consiglionon vuole lasciarla, e ribadisce i principi che lo autorizzano a mantenerla. Dall’altra parte, però, Matteosta puntando tutto su questa: serve una persona di fiducia a gestire i. Secondo il leader di Italia Viva, infatti, non può essere tutto nelle mani di. E, in realtà, qui torna il vero nodo alla base delle polemiche sollevate negli ultimi mesi: la centralità dei poteri nelle mani del Premier durante la pandemia. >> Leggi anche: Arcuri: “70-80% di italiani vaccinati tra l’estate e l’autunno, l’attenzione non cali”ai ...

