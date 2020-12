Covid, meno morti (305) e meno contagi (8.913) ma c’è un nuovo record di positivi in Veneto (Di domenica 27 dicembre 2020) E’ di 8.913 nuovi casi e 305 morti il bilancio della pandemia in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi oggi dall’Istituto superiore di Sanità, nel primo giorno di inoculazione dei vaccini. In tutto, nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 59.879 tamponi. In crescita il tasso di positività, che attualmente sfiora il 14,9%. Attualmente in terapia intensiva si trovano ricoverati 2.580 pazienti, mentre sono 7.798 i guariti da ieri, che portano il totale a 1.394.011. Per quanto riguarda la distribuzione regionale, si contano da ieri 3.337 nuovi casi in Veneto, 1.283 in Emilia Romagna e 977 nel Lazio. La mappa dei contagi e dei morti in Italia LAZIO – Oggi nel Lazio “su quasi 10mila tamponi nel Lazio (-779) si registrano 977 casi positivi (-146), 16 i decessi (-8) e +817 i ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 dicembre 2020) E’ di 8.913 nuovi casi e 305il bilancio della pandemia in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi oggi dall’Istituto superiore di Sanità, nel primo giorno di inoculazione dei vaccini. In tutto, nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 59.879 tamponi. In crescita il tasso dità, che attualmente sfiora il 14,9%. Attualmente in terapia intensiva si trovano ricoverati 2.580 pazienti, mentre sono 7.798 i guariti da ieri, che portano il totale a 1.394.011. Per quanto riguarda la distribuzione regionale, si contano da ieri 3.337 nuovi casi in, 1.283 in Emilia Romagna e 977 nel Lazio. La mappa deie deiin Italia LAZIO – Oggi nel Lazio “su quasi 10mila tamponi nel Lazio (-779) si registrano 977 casi(-146), 16 i decessi (-8) e +817 i ...

Torna a crescere il tasso di positività al Covid in Campania. Stando ai dati del bollettino diffuso dall'Unità di crisi regionale, il rapporto tra positivi e tamponi effettuati è del ...

