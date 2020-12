Che tempo che fa non va in onda: perché, il motivo (Di domenica 27 dicembre 2020) perché stasera, 27 dicembre 2020, su Rai 3 non va in onda Che tempo che fa? Ve lo diciamo subito: nessun problema, il programma di Fabio Fazio si è semplicemente fermato per la pausa invernale e tornerà in onda dopo le feste. Quella di domenica scorsa, 20 dicembre, è stata infatti l’ultima puntata della prima parte di stagione del talk show condotto da Fazio, ideatore del format, in cui il presentatore intervista tanti ospiti italiani e internazionali. Questa sera, 27 dicembre 2020, su Rai 3 andrà quindi in onda Ricomincio da Rai Tre. Quando torna Ma quando torna Che tempo che fa? Le puntate torneranno in onda dopo le feste di Natale. La data precisa è quella di domenica 10 gennaio 2021. A che ora? Sempre dalle ore 20. Streaming e tv Abbiamo visto ... Leggi su tpi (Di domenica 27 dicembre 2020)stasera, 27 dicembre 2020, su Rai 3 non va inCheche fa? Ve lo diciamo subito: nessun problema, il programma di Fabio Fazio si è semplicemente fermato per la pausa invernale e tornerà indopo le feste. Quella di domenica scorsa, 20 dicembre, è stata infatti l’ultima puntata della prima parte di stagione del talk show condotto da Fazio, ideatore del format, in cui il presentatore intervista tanti ospiti italiani e internazionali. Questa sera, 27 dicembre 2020, su Rai 3 andrà quindi inRicomincio da Rai Tre. Quando torna Ma quando torna Cheche fa? Le puntate torneranno indopo le feste di Natale. La data precisa è quella di domenica 10 gennaio 2021. A che ora? Sempre dalle ore 20. Streaming e tv Abbiamo visto ...

robersperanza : È il giorno che aspettavamo da tempo. La strada è ancora lunga, ma finalmente abbiamo il vaccino. #VaccineDay - AzzolinaLucia : Oggi è un giorno storico per l’Italia e per l’Europa. Il #VaccineDay avvia una nuova fase che ci porterà gradualmen… - marcotravaglio : PULIZIE DI FINE ANNO A fine anno si fanno le pulizie di casa e si butta via ciò che non serve più. Noi italiani abb… - zazoomblog : Che tempo che fa non va in onda: perché il motivo - #tempo #onda: #perché #motivo - emato64 : RT @simonebaldelli: Più che la spettacolarizzazione dell'arrivo delle prime fiale di #Vaccini (mancava solo la slitta di Babbo Natale), tro… -

Ultime Notizie dalla rete : Che tempo Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile PerugiaToday Vaccino Day Marche, somministrate le prime 200 dosi. "Giornata importante"

Tanti sono gli operatori sanitari che nelle regione si sono sottoposti alla inoculazione in contemporanea. Il primo è il primario del Pronto soccorso di Osimo. Saltamartini: "Presto altre 38mila dosi" ...

Pisa sprecone a Cosenza, Gucher evita la sconfitta

COSENZA. Al San Vito-Marulla di Cosenza il Pisa porta a casa un prezioso 1-1 dopo una gara dove per lunghi tratti è stato superiore ai rossoblu. Il Pisa gioca bene, spreca un rigore con Vido, coglie d ...

