Boateng | “I bianchi non si espongono molto nella lotta al razzismo”

(Di domenica 27 dicembre 2020) Kevin-Prince, centrocampista del Monza, in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’, ha parlato in prima lineacontro ila pochi giorni dall’ottavo anniversario dal pallone lanciato in tribuna il 3 gennaio del 2013 dopo i buu nell’amichevole con la Pro Patria quando era al Milan. Queste le sue parole: “Nessun bianco mi ha mai detto di volermi sostenere in questa battaglia. Qualcuno si astiene per paura, altri perché ritengono sia più vantaggioso non esporsi in una vicenda che non li riguarda. Comandano i: se alzassero la voce loro, saremmo più ascoltati. La mia carriera è costellata di decisioni scioccanti. Fino a un anno e mezzo fa ero al Barcellona e ora sono in B. Potevo andare in America, ma preferisco essere felice. C’è più pressione qui che in molte squadre di ...