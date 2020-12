Beautiful | anticipazioni 28 dicembre | Thomas chiede a Zoe di allearsi con lui

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 27 dicembre 2020)28: nella puntata di domani rientrerà in scena, che cercherà l’alleanza di Zoe contro Brooke. Zoe alleata ideale perDopo che la faccenda dello scambio di culle è venuta alla luce, Zoe è stata licenziata dalla Forrester Creations e allontanata da tutte le famiglie vittime del raggiro. Parliamo ovviamente dei Forrester, dei Logan e degli Spencer. Tuttavia la ragazza non si è mai dimostrata pentita di ciò che ha fatto., perciò la sente simile a lui; simile a lui anche nel desiderio di vendetta. Il figlio di Ridge, infatti, continua a volerla far pagare a Brooke.28: la richiesta diZoe non vuole più saperne di tutta questa ...