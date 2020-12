Ancora un infortunio per Perotti: «Gran dolore, ma tornerò più forte di prima» (Di domenica 27 dicembre 2020) Diego Perotti è alla prese con l’ennesimo infortunio della sua carriera Diego Perotti, passato in estate dalla Roma al Fenerbahce, è andato incontro all’ennesimo infortunio della sua carriera. Lo scorso 29 novembre si è fatto dovuto fermare contro il Besiktas per un problema al ginocchio. L’argentino, in una intervista ad Aspor, ha parlato della sue condizioni. «Ma tornerò più forte di prima. Guardare la partita della tua squadra dagli spalti o in televisione è un Grande dolore. Vuoi essere in campo, io continuerò a fare del mio meglio per il Fenerbahce quando sarò pronto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Diegoè alla prese con l’ennesimodella sua carriera Diego, passato in estate dalla Roma al Fenerbahce, è andato incontro all’ennesimodella sua carriera. Lo scorso 29 novembre si è fatto dovuto fermare contro il Besiktas per un problema al ginocchio. L’argentino, in una intervista ad Aspor, ha parlato della sue condizioni. «Mapiùdi. Guardare la partita della tua squadra dagli spalti o in televisione è unde. Vuoi essere in campo, io continuerò a fare del mio meglio per il Fenerbahce quando sarò pronto». Leggi su Calcionews24.com

Diego Perotti, passato in estate dalla Roma al Fenerbahce, è andato incontro all’ennesimo infortunio della sua carriera. Lo scorso 29 novembre si è fatto dovuto fermare contro il Besiktas per un ...

