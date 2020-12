Vacanze di Natale, idee per giochi da fare in casa (Di sabato 26 dicembre 2020) Le nuove disposizioni anti-Covid ci costringeranno a casa per la maggior parte del tempo. E allora cosa fare dentro casa, per non fare annoiare i bambini (e gli adulti)?. Scopriamolo insieme. Moltissimi di noi avranno sicuramente in casa il mitico Twister, intramontabile classicone degli anni ’90. Il famoso tappeto a caselle colorate in cui ci si deve cimentare in “contorsioni” di ogni tipo. Ci si potrebbe dividere a squadre come genitori e figli, o maschi contro femmine. Si gira la ruota e si scopre come posizionare mani e piedi, chi non mantiene l’equilibrio perde! Oppure, ci si potrebbe cimentare al Karaoke. E dare il via alla sfida in famiglia! Impossibile, poi, non optare per il grande classico, la Tombola. Un altro gioco molto carino è Dixit .Tutto si basa su un mazzo di carte, ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 dicembre 2020) Le nuove disposizioni anti-Covid ci costringeranno aper la maggior parte del tempo. E allora cosadentro, per nonannoiare i bambini (e gli adulti)?. Scopriamolo insieme. Moltissimi di noi avranno sicuramente inil mitico Twister, intramontabile classicone degli anni ’90. Il famoso tappeto a caselle colorate in cui ci si deve cimentare in “contorsioni” di ogni tipo. Ci si potrebbe dividere a squadre come genitori e figli, o maschi contro femmine. Si gira la ruota e si scopre come posizionare mani e piedi, chi non mantiene l’equilibrio perde! Oppure, ci si potrebbe cimentare al Karaoke. E dare il via alla sfida in famiglia! Impossibile, poi, non optare per il grande classico, la Tombola. Un altro gioco molto carino è Dixit .Tutto si basa su un mazzo di carte, ...

pisto_gol : Vacanze di Natale a Cortina - youngy18 : 3 punti combattuti duramente prima delle vacanze di Natale. Forza Inter ???????? - capuanogio : #Ronaldo volato a Dubai per le vacanze di Natale sarà di ritorno per la ripresa di lunedì. Non è l’unico giocatore… - kiwivoI6 : vorrei tornare al liceo perché non esisteva il covid e passavo le vacanze di natale a dormire - Topking581 : RT @Lady_ofShalott_: “Durante le vacanze di Natale riordino un po’” -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze Natale Vacanze di Natale, cosa fare a casa: 10 idee Sky Tg24 Chi è Adriano Pantaleo, l’attore che interpreta Tommasino nel film Natale in casa Cupiello

I film in cui ha recitato Adriano Pantaleo sono i seguenti: Io speriamo che me la cavo, regia di Lina Wertmüller (1992) Ci hai rotto papà, regia di Castellano e Pipolo (1993) Ferdinando e Carolina, ...

Il Paradiso delle Signore, il Natale di tutti i protagonisti

Anche per i protagonisti de Il Paradiso delle Signore è stato un Natale diverso, pieno di limitazioni e privazioni. A Di Più Tv le anticipazioni delle loro vacanza natalizie aspettando di tornare in ...

I film in cui ha recitato Adriano Pantaleo sono i seguenti: Io speriamo che me la cavo, regia di Lina Wertmüller (1992) Ci hai rotto papà, regia di Castellano e Pipolo (1993) Ferdinando e Carolina, ...Anche per i protagonisti de Il Paradiso delle Signore è stato un Natale diverso, pieno di limitazioni e privazioni. A Di Più Tv le anticipazioni delle loro vacanza natalizie aspettando di tornare in ...