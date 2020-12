Quei noir tra finzione e cronaca | Spesso la realtà supera la fantasia

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 26 dicembre 2020) Francesca Bernasconi L'intervista allo scrittore Fabrizio Carcano, che nei suoi librifonde, in un equilibrio che vede intrecciarsi i delitti divera con ladella trama, ambientata in una Milano esoterica Dal delitto di Yara Gambirasio, fino alle vicende legate al Mostro di Firenze e alle Bestie di Satana. Sono alcuni dei casi dinera alla base dei libri di Fabrizio Carcano, scrittore diche in un'intervista al Giornale.it rivela come nelle trame dei suoi libri lasi mescoli alla. Quando e da dove arriva l'idea di prendere spunto dai casi diper costruire la trama dei suoi libri? "Ho lavorato nella redazione di un quotidiano e ...