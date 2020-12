Natale con l’Everton secondo in classifica

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 dicembre 2020) “”. È il film diche De Laurentiis avrebbe fatto meno a vedere di trovarsi in programmazione. Per non parlare di buona parte dell’ambiente Napoli, media in testa. La squadra di Carlo Ancelotti è fin qui la principale sorpresa della Premier League. Dopo 15 giornate, i Toffees sono secondi in, dietro solo i cugini del Liverpool. Qualche squadra, come i due Manchester e l’Aston Villa, hanno partite da recuperare.ha conquistato la quarta vittoria consecutiva, partite in cui ha subito un solo gol e per giunta su calcio di rigore. Ha battuto 1-0 fuori casa il fanalino di coda Sheffield United con gol a dieci minuti dalla fine del capitano Sigurdsson su azione volante cominciata dal brasiliano Bernard e rifinita da Doucouré per l’islandese che ha segnato. È stata una partita all’inglese, esteticamente non bella, ...