Monza | Donati | «Vietato staccare la spina Giochiamo con il coltello tra i denti»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 dicembre 2020) Giulio, difensore del, ha parlato alla vigilia del match di Serie B contro la Cremonese: le sue dichiarazioni Giulio, difensore del, è intervenuto prima del match contro la Cremonese. CONDIZIONE – «Èla, siamo tutti concentrati. Il mister ci ha parlato ieri, ha voluto tenere alta l’attenzione. Sarà una partita difficile, non possiamo permetterci errori». CREMONESE – «Sono in un ottimo momento, hanno delle grandi individualità. Andiamo a Cremona con il 100% dell’attenzione». TRASFERTA – «Stiamo facendo bene in casa. Fuori casa abbiamo fatto bene a Venezia, a Pescara non siamo riusciti a ripeterci. Ora dobbiamo sfruttare questa occasione nel migliore dei modi. La B è un campionato combattuto, le individualità ...