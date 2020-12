Madre e figlio muoiono nelle acque gelide del fiume Adige (Di sabato 26 dicembre 2020) Madre e figlio sono morti in un incidente stradale a Rovereto, in provincia di Trento. La donna, alla guida di un’Alfa Romeo Giulietta, avrebbe operato una manovra sbagliata che ha portato la vettura a precipitare nelle acque del fiume Adige. Una Madre e un figlio sono morti insieme cadendo con la loro auto nel fiume L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 26 dicembre 2020)sono morti in un incidente stradale a Rovereto, in provincia di Trento. La donna, alla guida di un’Alfa Romeo Giulietta, avrebbe operato una manovra sbagliata che ha portato la vettura a precipitaredel. Unae unsono morti insieme cadendo con la loro auto nelL'articolo proviene da Leggilo.org.

Corriere : Auto nell’Adige a Rovereto: recuperati i corpi di madre e figlio - amnestyitalia : 'Ci ha sconvolto vederlo così depresso. Nostro figlio è una persona innocente e un brillante ricercatore, dovrebbe… - AndreaMarano11 : RT @La_manina__: Intercetta signora di colore che passeggia. Scatta photo contest con consegna busta di Natale per senzatetto. Interviene i… - raffo1900 : RT @La_manina__: Intercetta signora di colore che passeggia. Scatta photo contest con consegna busta di Natale per senzatetto. Interviene i… - _connex_ : RT @La_manina__: Intercetta signora di colore che passeggia. Scatta photo contest con consegna busta di Natale per senzatetto. Interviene i… -