Ciao sono Michele | quello che racconta le vite degli altri

(Di sabato 26 dicembre 2020) Giorni fa una solerte lettrice in un commento a un capitolo di questo diario, credo fosseuscito venerdì della scorsa settimana in cui parlavo del nuovo album di Baglioni, si interrogava sulla mia scrittura, chiedendosi se mai i miei professori, ai tempi in cui andavo a scuola, mi avessero spiegato che un testo deve essere per sua natura scorrevole. Col che, evidentemente, intendeva dire, e in effetti nel resto del commento ci si soffermava su parecchio, che la mia scrittura non fosse, e di conseguenza non sia, scorrevole, non sia affatto scorrevole. Non ho risposto al commento, non ho mai grande passione nel rispondere a chi mi commenta, non tanto per supponenza, forse un po’ anche per quella, quanto perché non ho mai inteso il rapporto tra scrittore e lettore come un rapporto che si esprime su entrambe le direzioni. Io scrivo, voi leggete. Quando leggo, ...