Addio a don Bessone, è morto per Covid l’ex rettore del santuario di Vicoforte. Nel 2017 aveva accolto il rientro delle salme dei Savoia (Di sabato 26 dicembre 2020) È morto il giorno di Natale a Mondovì (Cuneo), dopo essere stato colpito dal Covid, monsignor Bartolomeo Bessone, 72 anni. Ex rettore del santuario di Vicoforte, situato nel comune piemontese e dedicato alla Natività di Maria, nel 2017 aveva accolto il rientro in Italia delle salme di re Vittorio Emanuele III e della regina Elena, traslate rispettivamente da Alessandria d’Egitto e da Montpellier. Don Bessone aveva avuto un ruolo anche nelle trattative che poi hanno portato all’operazione, avvenuta sotto l’egida del Quirinale, e sempre lui ha accettato l’insediamento delle tombe dei reali dei Savoia in una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Èil giorno di Natale a Mondovì (Cuneo), dopo essere stato colpito dal, monsignor Bartolomeo, 72 anni. Exdeldi, situato nel comune piemontese e dedicato alla Natività di Maria, nelilin Italiadi re Vittorio Emanuele III e della regina Elena, traslate rispettivamente da Alessandria d’Egitto e da Montpellier. Donavuto un ruolo anche nelle trattative che poi hanno portato all’operazione, avvenuta sotto l’egida del Quirinale, e sempre lui ha accettato l’insediamentotombe dei reali deiin una ...

