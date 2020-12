Sci alpino, meglio Federica Brignone o Deborah Compagnoni? Ere diverse, ma la valdostana è tra le immortali (Di venerdì 25 dicembre 2020) L’era che sta vivendo lo sci alpino femminile italiano riporta spesso alla memoria quella degli anni ’90 e della squadra costruita da Pier Mario Calcamuggi, con Deborah Compagnoni capitana ideale di un team fortissimo, composto anche dalle varie Kostner, Panzanini, Magoni, Gallizio, Perez, Merlin ecc. ecc. Momenti diversi, sci diverso, materiali diverso. Paragona impossibile. Di Deborah Compagnoni abbiamo già scritto varie volte e non cambiamo idea: per noi rimane la più grande sciatrice italiana della storia. Esistono tra l’altro punti in comune tra le due, che si conoscono bene e si stimano, grazie soprattutto ai genitori di Federica. E’ stata la stessa valtellinese a incoronarla di recente, nelle tante inevitabili interviste rilasciate dopo la conquista della Coppa da parte della ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 dicembre 2020) L’era che sta vivendo lo scifemminile italiano riporta spesso alla memoria quella degli anni ’90 e della squadra costruita da Pier Mario Calcamuggi, concapitana ideale di un team fortissimo, composto anche dalle varie Kostner, Panzanini, Magoni, Gallizio, Perez, Merlin ecc. ecc. Momenti diversi, sci diverso, materiali diverso. Paragona impossibile. Diabbiamo già scritto varie volte e non cambiamo idea: per noi rimane la più grande sciatrice italiana della storia. Esistono tra l’altro punti in comune tra le due, che si conoscono bene e si stimano, grazie soprattutto ai genitori di. E’ stata la stessa valtellinese a incoronarla di recente, nelle tante inevitabili interviste rilasciate dopo la conquista della Coppa da parte della ...

