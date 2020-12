Pugni e calci tra la gente, traffico impazzito: la Vigilia folle di Ercolano. Il sindaco: “Idioti, vergogna” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiErcolano (Na) – “E’ una vergogna, quattro Idioti hanno rovinato la magia del Natale. Noi acquisiremo le immagini, li rintracceremo e li puniremo. Quello che è accaduto non può rimanere senza colpevoli. I protagonisti di quelle scene di inaudita brutalità e violenza non sono bravi ragazzi, ma criminali che non possono farla franca”. Così il sindaco di Ercolano (Napoli), Ciro Buonajuto, commentando quanto accaduto ieri sera nella sua città nella quale è avvenuta una maxirissa in pieno centro. Una rissa tra ragazzi in pieno centro, con motorini che scorrazzano, traffico impazzito tra clacson e urla, la sera della Vigilia in pieno lockdown: è quanto accaduto ieri sera in piazza Trieste a Ercolano (Napoli) a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “E’ una, quattrohanno rovinato la magia del Natale. Noi acquisiremo le immagini, li rintracceremo e li puniremo. Quello che è accaduto non può rimanere senza colpevoli. I protagonisti di quelle scene di inaudita brutalità e violenza non sono bravi ragazzi, ma criminali che non possono farla franca”. Così ildi(Napoli), Ciro Buonajuto, commentando quanto accaduto ieri sera nella sua città nella quale è avvenuta una maxirissa in pieno centro. Una rissa tra ragazzi in pieno centro, con motorini che scorrazzano,tra clacson e urla, la sera dellain pieno lockdown: è quanto accaduto ieri sera in piazza Trieste a(Napoli) a ...

