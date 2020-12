Perché il Natale è proprio oggi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gesù non nacque il 25 dicembre – per quel che ne sappiamo – ma in questo periodo si celebravano feste importanti degli antichi romani Leggi su ilpost (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gesù non nacque il 25 dicembre – per quel che ne sappiamo – ma in questo periodo si celebravano feste importanti degli antichi romani

