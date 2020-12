Natale 2020 | le frasi celebri degli autori più famosi da inviare a parenti | amici e conoscenti

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 25 dicembre 2020)– 25 dicembre. La letteratura aiuta a vivere meglio, è un balsamo per l’anima. Ci insegna a superare le nostre paure, ad andare oltre i nostri limiti, a far tesoro delle esperienze belle o brutte che siano. I libri possono rivelarsi dei silenziosi alleati soprattutto in giorni tanto difficili come i nostri. Per augurare un serenoai vostri familiari,, abbiamo raccolto per voi lepiù belle sul tema dei più grandi, italiani e stranieri. leggi anche l’articolo —> Auguri di Buon: ecco alcunedaOgni anno arriva l’appuntamento con le ...