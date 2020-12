Vladimir Barbu | il tuffatore italiano lascia la Federazione “per problemi interni” e debutta con un calendario

Leggi su biccy

(Di giovedì 24 dicembre 2020)è stato un(nonostante il nome possa trarre in inganno è nato in Trentino Alto Adige) e nel corso della sua carriera ha partecipato agli Europei di Edimburgo e di Kiev, ai Mondiali di Budapest e pure ai Giochi Europei di Baku, dove ha sfiorato il podio per un soffio. Allenato da Giorgio Cagnotto, la carriera diè stata breve ma intensa ed ora – dopo aver abbandonato il mondo dello sport in seguito acon la– ha deciso di cambiare vita e di dedicarsi ad altro. In esclusiva a Biccy.it,ha dichiarato: “Hoto il mondo dei tuffi, non mi tuffo più a causa di un paio di...