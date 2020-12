Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 dicembre 2020)DEL 24 DICEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA BRACCIANESE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI OSTERIA NUOVA, LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE SUL TRATTO INTERESSATO: TRAFFICO CHE SI MANTIENE NELLA NORMA ANCHE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; PER I CANTIERI ATTIVI: IN PROVINCIA DI VITERBO RESTA CHIUSA PER LAVORI LA STATALE UMBRO LAZIALE, TRA VITERBO NORD E LA PROVINCIALE TUSCANESE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; RESTANDO NEL VITERBESE, SEMPRE PER LAVORI CHIUSA ANCHE LA CASSIA, TRA VIA UGO FERRONI E LA STRADA PONTE SODO NELLE DUE DIREZIONI: ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL ...