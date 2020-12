L’addio di Valerio Scanu al suo papà: “un dolore che ci sta soffocando” (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Quando tutto è iniziato il mio più grande terrore era proprio che si arrivasse a questo punto...” inizia così il lungo messaggio che Valerio Scanu ha deciso di condividere sui social per l‘ultimo addio al suo papà. Purtroppo Tonino, dopo quasi due mesi di ricovero in ospedale a causa del covid 19, se n’è andato. Il maledetto coronavirus ha spezzato la sua vita. Valerio, la sua mamma e i suoi fratelli sono distrutti dal dolore per questa perdita e per un vuoto che mai nessuno potrà colmare. Il saluto di Valerio Scanu all’amatissimo papà Tonino Il messaggio di Valerio sui social: Ho sempre visto mio Babbo come Highlander… la persona più buona ma anche più forte del mondo… l’uomo che in ogni situazione sapeva prendere le redini ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Quando tutto è iniziato il mio più grande terrore era proprio che si arrivasse a questo punto...” inizia così il lungo messaggio cheha deciso di condividere sui social per l‘ultimo addio al suo. Purtroppo Tonino, dopo quasi due mesi di ricovero in ospedale a causa del covid 19, se n’è andato. Il maledetto coronavirus ha spezzato la sua vita., la sua mamma e i suoi fratelli sono distrutti dalper questa perdita e per un vuoto che mai nessuno potrà colmare. Il saluto diall’amatissimoTonino Il messaggio disui social: Ho sempre visto mio Babbo come Highlander… la persona più buona ma anche più forte del mondo… l’uomo che in ogni situazione sapeva prendere le redini ...

