(Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilha scelto Mauriciocome successore di Tuchel sulla panchina. Stando a quanto riporta gianlucadimarzio.com, “l’allenatore argentino è stato contattato dal club, con cui si sta discutendo di un accordo sulladi un contratto da 18 mesi, con opzione per il terzo anno. La chiusura potrebbe arrivare già nelle prossime ore”. L'articolo ilNapolista.

napolista : Il Paris Saint-Germain pronto ad affidarsi a Pochettino: c’è una base d’accordo Lo riporta Gianluca Di Marzio sul p… - MagliaCalcio : ??????? PARIS SAINT GERMAIN MAGLIA HOME 2020/2021 ??Misura dai S ai XXL ??Floccaggio e aggiunta di patch possibili ??Prez… - zazoomblog : Paris Saint-Germain cambio in panchina: addio Tuchel ecco Pochettino - #Paris #Saint-Germain #cambio - peppe844 : RT @zazoomblog: Paris Saint-Germain salta Allegri ! Dalla Francia: “Pochettino ad un passo” - #Paris #Saint-Germain #salta #Allegri https… - zazoomblog : Paris Saint-Germain salta Allegri ! Dalla Francia: “Pochettino ad un passo” - #Paris #Saint-Germain #salta… -

Ultime Notizie dalla rete : Paris Saint

Si potrebbe chiudere già nelle prossime ore Il Paris Saint–Germain ha scelto Mauricio Pochettino come successore di Tuchel sulla panchina. Stando a quanto riporta gianlucadimarzio.com, “l’allenatore ...Parigi, 24 dicembre 2020 - Clamoroso all'ombra della Tour Eiffel. Nonostante il successo di ieri per 4-0 sullo Strasburgo in League 1, il Paris Saint Germain ha deciso di separarsi da Thomas Tuchel se ...