Don Davide Banzato: qualche curiosità su di lui

Don Davide Banzato è un giovane sacerdote di origini padovane, che è diventato un volto noto dopo che ha preso parte a numerose trasmissione televisive di carattere religioso. Don Davide Banzato ha 39 anni, è nato il 17 Febbraio 1981. Il suo sacerdozio è arrivato dopo un periodo complicato. Essendo molto devoto alla chiesa ancora minorenne decide di entrare in seminario, ma poi abbandona in seguito alle difficoltà riscontrate. Don Davide Banzato, secondo le indiscrezioni, avrebbe dovuto partecipare all'Isola dei Famosi 2017. Una notizia che aveva fatto piacere a tantissimi telespettatori, ma che si è rivelata essere solamente una notizia falsa. Nel 2016, Papa Francesco lo ha nominato missionario della misericordia, ricevendo così uno speciale mandato che spetta a solo 500 sacerdoti ...

