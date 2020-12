Coppia uccisa e fatta a pezzi | Elona tace anche davanti al giudice

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Si è ancora avvalsa della facoltà di non risponderealAntonio Pezzuti,Kalesha , la 36enne albanese in stato di fermo per l'omicidio, il vilipendio e l'occultamento dei ...

La 36enne albanese in stato di fermo per l'omicidio, il vilipendio e l'occultamento dei cadaveri di Shpetim e Teuta Pasho, si è avvalsa della facoltà di non rispondere ...