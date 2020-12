Concerto di Natale in Vaticano 2020 | ospiti | dove vederlo in tv e streaming

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Torna anche quest’anno ildiinche andrà in onda su Canale 5 in prima serata giovedì 24 dicembre. L’evento festeggerà la sua 28esima edizione con tantissimie artisti sia italiani sia internazionali. Ecco di seguito tutti i cantanti presenti,vedere l’evento in tv e. SCOPRI COSA C’È IN TVdiinvedere la diretta in tv Ildiinandrà in onda in prima serata su Canale 5 giovedì 24 dicembre a partire dalle ore 21:20. Sarà possibile seguire la diretta anche indal ...