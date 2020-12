Brexit, c’è l’accordo: la Gran Bretagna esce dall’Unione Europea. Intesa in vigore dal 1° gennaio (Di giovedì 24 dicembre 2020) È stato raggiunto un accordo sulla separazione tra Gran Bretagna ed Unione Europea, che fa sfumare così il rischio del no deal commerciale. Un’accelerazione iniziata da quando il premier Boris Johnson e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen hanno preso direttamente in mano la complicata trattativa. L’Intesa è arrivata con lo sblocco del negoziato sulla pesca, tema che fino all’ultimo è stato al centro dei negoziati. A minuti è attesa una conferenza stampa della presidente della commissione Ue e del capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier. L’Intesa, raggiunta in extremis, entrerà in vigore dal primo gennaio 2021, scadenza della fase di transizione post divorzio, seppure soggetta alle ratifiche parlamentari. Le trattative erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) È stato raggiunto un accordo sulla separazione traed Unione, che fa sfumare così il rischio del no deal commerciale. Un’accelerazione iniziata da quando il premier Boris Johnson e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen hanno preso direttamente in mano la complicata trattativa. L’è arrivata con lo sblocco del negoziato sulla pesca, tema che fino all’ultimo è stato al centro dei negoziati. A minuti è attesa una conferenza stampa della presidente della commissione Ue e del capo negoziatore Ue per laMichel Barnier. L’, raggiunta in extremis, entrerà indal primo2021, scadenza della fase di transizione post divorzio, seppure soggetta alle ratifiche parlamentari. Le trattative erano ...

