Ziliani | Juve-Napoli | ' Bianconeri un cantiere aperto | se si fosse giocata la partita il 4 ottobre'

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)da la sua opinione su quello che sarebbe stato il risultato finale sesiil 4Paolo, giornalista per Il Fatto Quotidiano, torna a parlare diesprimendosi su quelle che sarebbero state le sorti del match sestato disputato il 4. Il giornalista affida a Twitter il suo pensiero, ...

tuttonapoli : Ziliani ricorda agli juventini: 'Ad ottobre la Juve era peggiore di questa ed il Napoli aveva Osimhen' - FZiu97 : @giannicolagreco @duppli @pisto_gol Dupplicà, anche il re degli anti-Juve (insieme a Ziliani) ti ha smentito. Quest… - fcin1908it : Ziliani: 'Juve-Napoli? C'è una cosa buffa che emerge dopo la sentenza' - - Alessan02109778 : @pisto_gol @Gianfra82016999 Non un accenno all’arbitraggio!! Tu e il tuo amico Ziliani proprio non riuscite ad esse… - AlexBonoVox1 : @duppli @stendhal771 @realvarriale La qualità del giornalismo :il portavoce ultras del Napoli ed il piccolo epigono… -

Ultime Notizie dalla rete : Ziliani Juve

Sul suo profilo Twitter il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha risposto così a un tweet polemico del collega Giovanni Capuano sull’arbitraggio di ieri sera di La Penna in Juventus-Fior ...Paolo Ziliani, giornalista per Il Fatto Quotidiano, ha lanciato una provocazione a Pavel Nedved. Il dirigente della Juve, durante Juventus-Fiorentina se ne va in segno di protesta contro le decisioni ...