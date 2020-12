Variante inglese | Oms | più trasmissibile dai bambini | Difesa | per il V-Day 5 aerei | 60 mezzi | 250 militari

NicolaPorro : La variante inglese del virus torna già utile ai tifosi delle chiusure a oltranza. Basta non intaccare la teologia… - Agenzia_Ansa : #Covid un caso di variante inglese a Loreto senza contatti con la Gran Bretagna. Si tratta di una persona che si er… - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - SARaeroplani12 : Ultime notizie Ultime notizie Scoperta in Inghilterra un'altra variante Inglese del virus Cinese. Quando finirà q… - akhetaton11 : RT @antoguerrera: ?? Ministro della Salute britannico Hancock annuncia il ritrovamento di una SECONDA MUTAZIONE del Coronavirus dal Sudafric… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "E' possibile che questa 'variante inglese' circoli da tempo in Italia ma non ce ne siamo accorti perché non abbiamo fatto una sorveglianza molecolare, cosa che invece è ciò ...Prime stime dell’organizzazione agricole sulle tendenze dei consumatori alle prese con il rush finale in vista di un 25 dicembre “blindato”. Già domani torna la zona rossa. Sulla tavola di Natale? Imm ...