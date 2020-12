Ultime Notizie Roma del 23-12-2020 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con l’infermiera l’infettivologo ecco chi saranno i primi vaccinate in Italia tre nomi di spicco quello di Massimo Galli responsabile del reparto Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano e di Raffaele Bruno infettivologo che è stato il medico del paziente uno che lavora al policlinico San Matteo di Pavia continuiamo a parlare di coronavirus Arcuri ci sono dosi e piano pronti alla campagna vaccini 9 mesi avremo l’immunità di gregge dice in totale toccheranno all’Italia 202 milioni di dosi subito darksider ne avremmo 27 milioni 8800000 nel primo trimestre 2021 8 milioni 100.000 nel secondo trimestre 10 milioni 100.000 perso e l’Unione Europea sta negoziando con l’azienda per farsi arrivare altri 13 milioni e mezzo spiega il commissario straordinario all’emergenza manovra ...