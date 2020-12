Stati Uniti, domande disoccupazione scendono a sorpresa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Tornano a scendere le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 9 dicembre, i “claims” sono risultati pari a 803.000 unità, in calo di 89 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 892.000 (885.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per richieste a 885 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 818.250 unità in aumento di appena 4.000 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, nella settimana al 12 dicembre, le richieste continuative di sussidio sono calate a 5.337.000, con una ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Tornano a scendere le richieste di sussidio allanegli USA. Nella settimana al 9 dicembre, i “claims” sono risultati pari a 803.000 unità, in calo di 89 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 892.000 (885.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per richieste a 885 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 818.250 unità in aumento di appena 4.000 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, nella settimana al 12 dicembre, le richieste continuative di sussidio sono calate a 5.337.000, con una ...

repubblica : Stati Uniti, al via la pista ciclabile Coast to Coast 'più grande del mondo' [di Massimo Basile] [aggiornamento del… - repubblica : Stati Uniti, al via la pista ciclabile Coast to Coast 'più grande del mondo' - ilpost : Twitter ha deciso che Joe Biden non erediterà i follower di Donald Trump nell’account ufficiale del presidente degl… - Maxxxibb3 : RT @Dissi__Dente: @Agenzia_Ansa 'Noi l'avevamo già isolata tra fine settembre e l'inizio di ottobre, abbiamo scritto tutto in un articolo c… - fuk1furiosa : RT @Danilo_Sant65: #Barr si dimette e #Trump firma un promemoria che consente al PG degli Stati Uniti di utilizzare informazioni classific… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Negli Stati Uniti superati i 18 milioni di contagi, oltre 600 mila persone già vaccinate AGI - Agenzia Italia Nuova bull run, vecchi pregiudizi: Bitcoin continua a non convincere molti analisti mainstream

Le crypto hanno superato le più rosee aspettative nel 2020, ma alcuni analisti finanziari mainstream hanno ripreso a criticarlo utilizzando argomentazioni già emerse nel 2017 ...

Teatro Stabile del Veneto si fa 'in tre' per Concerto di Capodanno

"Siamo veramente orgogliosi che, nonostante un periodo difficile per tutti, sia nato questo spettacolo che unisce grandi artisti, generi diversi e tre Teatri come quelli di Treviso, Padova e Venezia", ...

Le crypto hanno superato le più rosee aspettative nel 2020, ma alcuni analisti finanziari mainstream hanno ripreso a criticarlo utilizzando argomentazioni già emerse nel 2017 ..."Siamo veramente orgogliosi che, nonostante un periodo difficile per tutti, sia nato questo spettacolo che unisce grandi artisti, generi diversi e tre Teatri come quelli di Treviso, Padova e Venezia", ...