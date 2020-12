Sostegno al titolare del bar che denunciò il racket ai Vergini

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Manifestazione di solidarietà a Eduardo di Napoli (in foto), giovane imprenditore del quartiere Sanità, vittima di. Napoli 22 Dicembre. 2020 ANSA/CESARE ABBATE/ Una iniziativa adi ...

Ultime Notizie dalla rete : Sostegno titolare

Orizzonte Scuola

Agricola Lusia rafforzerà il suo sostegno ai progetti di solidarietà di... "Agricola Lusia intende trasmettere i valori di uno stile di vita sano, rispettoso della persona e della natura", ne è ..."Sono tante le proposte che il gruppo Lista Sansa Presidente ha portato oggi in Consiglio per la discussione del bilancio della Regione. A partire dall´innovativa idea di prevedere un sostegno per i m ...