Roma, 3-2 con brivido al Cagliari e terzo posto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un 3-1 all'Olimpico per dimenticare Bergamo e raggiungere il terzo posto solitario in classifica, riuscendo stavolta a superare anche un preoccupante black out di 5 minuti all'inizio della ripresa. La ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un 3-1 all'Olimpico per dimenticare Bergamo e raggiungere ilsolitario in classifica, riuscendo stavolta a superare anche un preoccupante black out di 5 minuti all'inizio della ripresa. La ...

VittorioSgarbi : @virginiaraggi Quelli come te non dovrebbero lavorare, visto come hai ridotto Roma. Ti lascerei a casa, con il redd… - vitocrimi : Fanno di tutto pur di attaccare @VirginiaRaggi, perfino parlare con disprezzo di una categoria professionale. Virgi… - virginiaraggi : Il ruolo delle imprese è di fondamentale importanza per rilanciare Roma e per offrire nuove opportunità di lavoro,… - RomanamenteS : @romanismo85 Fonseca è un buon allenatore ma non sa leggere le partite.Anche stasera la Roma ha sofferto tanto...con i soliti black out - _milMalnick : @SkySport Inter in fuga con Milan in ostaggio. Milan Sassuolo e Roma fanno sul serio? In un'annata del genere, chi… -