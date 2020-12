Q8 lancia ‘Svolta’, nuovo concept store green e digitale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. – (Adnkronos) – Continua l’impegno di Kuwait Petroleum Italia (Q8) per rendere ancora più interattiva e coinvolgente l’esperienza dei propri clienti. Il nuovo progetto di branding prende il nome di ‘Svolta’, un innovativo concept store che, dopo le prime due aperture a Firenze e Roma, nel 2021 prevede altre 30 aperture. La nuova catena retail nasce per rispondere alle necessità di chi, durante il proprio viaggio, ha bisogno di una pausa e cerca un luogo moderno, accogliente, piacevole e smart dove potersi concedere un buon caffè e ritrovare le giuste energie per ripartire. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. – (Adnkronos) – Continua l’impegno di Kuwait Petroleum Italia (Q8) per rendere ancora più interattiva e coinvolgente l’esperienza dei propri clienti. Ilprogetto di branding prende il nome di, un innovativoche, dopo le prime due aperture a Firenze e Roma, nel 2021 prevede altre 30 aperture. La nuova catena retail nasce per rispondere alle necessità di chi, durante il proprio viaggio, ha bisogno di una pausa e cerca un luogo moderno, accogliente, piacevole e smart dove potersi concedere un buon caffè e ritrovare le giuste energie per ripartire. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

