Ordine Costantiniano e Libera Unione Forense | patrocini gratuiti per i ragazzi dei Quartieri Spagnoli di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una donazione, per tutto il 2021, di almeno 18 cause in gratuitoo, sia in ambito civile che penale, per minori efino ai 20 anni che vivono neidi. È questa l’iniziativa prevista dalla delegazione die Campania del Sacro Militaredi San Giorgio e la sezione partenopea di. L’obiettivo del progetto è quello sensibilizzare iai temi della legalità, ma allo stesso tempo fornirgli un sostegno legale, soprattutto nei casi in cui il supporto familiare è assente. A individuare i beneficiari ci penserà l’ente del terzo settore Insieme per la Famiglia. Il progetto è stato inaugurato ieri nella ...