Nuovo "like" a modella sexy: giallo sull'account di Papa Francesco (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gabriele Laganà Vi è il sospetto che i "like" partiti dalla pagina di Papa Francesco siano una trovata per garantire pubblicità alle modelle La storia si è ripetuta, forse. Aveva suscitato curiosità e un certo scalpore la vicenda del "like" su Instagram partito dall'account ufficiale di Papa Francesco alla foto di Natalia Garibotto, una splendida modella brasiliana ritratta nell'immagine in questione poco vestita e in posa sexy. Il Vaticano, per far luce sull'episodio, aveva immediatamente fatto partire un'indagine per capire chi o cosa possa aver fatto partire il famigerato "mi piace". Il tempo è passato ma un velo di mistero aleggia ancora sul "caso". Eppure, a distanza di poco più di un mese dal ...

Qualcuno dall'account Instagram di Papa Francesco avrebbe, per la seconda volta, messo il 'like' alla foto di una modella.

Come nel caso precedente, per il quale il Vaticano aveva anche avviato un'indagine interna, resta da capire se si tratti di un fake, un errore umano oppure un hacker ...

