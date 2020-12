Mar Cinese. Mosca e Pechino si esercitano nel confronto con gli Usa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Aerei militari cinesi e russi hanno compiuto un’esercitazione congiunta sopra al Mar Cinese Orientale e il Mar del Giappone – zone dove Tokyo e Pechino rivendicano diritti di sovranità su alcuni isolotti, le Senkaku (o Diaoyu in Cinese), mentre tra Tokyo e Mosca si gioca una partita simile riguardo alle Kuril (che i giapponesi chiamano i Territori del Nord). La missione di pattugliamento sino-russa è la seconda nel giro di un anno: in totale i mezzi coinvolti sono stati 19, tra questi quattro erano cinesi e 15 russi. Non parliamo di assetti comuni, ma di bombardieri strategici, come gli HK6 cinesi e i Tu-95MS russi, ossia tra i pezzi migliori dell’intero arsenale militare dei due paesi – velivoli in grado di trasportare ordigni nucleari. Questo genere di attività sono il simmetrico di quanto fanno – con maggiore ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Aerei militari cinesi e russi hanno compiuto un’esercitazione congiunta sopra al MarOrientale e il Mar del Giappone – zone dove Tokyo erivendicano diritti di sovranità su alcuni isolotti, le Senkaku (o Diaoyu in), mentre tra Tokyo esi gioca una partita simile riguardo alle Kuril (che i giapponesi chiamano i Territori del Nord). La missione di pattugliamento sino-russa è la seconda nel giro di un anno: in totale i mezzi coinvolti sono stati 19, tra questi quattro erano cinesi e 15 russi. Non parliamo di assetti comuni, ma di bombardieri strategici, come gli HK6 cinesi e i Tu-95MS russi, ossia tra i pezzi migliori dell’intero arsenale militare dei due paesi – velivoli in grado di trasportare ordigni nucleari. Questo genere di attività sono il simmetrico di quanto fanno – con maggiore ...

Serbofilo2018 : RT @bordoni_russia: Pattugliamento congiunto di bombardieri russi e cinesi (2 e 4) scortati da caccia russi sul Mar del Giappone e sul Mar… - MaranAlessandro : Alcuni possibili scenari per il Mar Cinese Meridionale nel 2021. Some scenarios for the South China Sea in 2021 - A… - lucalfier : 'È poco probabile che nel breve periodo #Cina e #USA combattano una guerra aperta, malgrado [...] stiano aumentando… - RamingoDeINord : RT @bordoni_russia: Pattugliamento congiunto di bombardieri russi e cinesi (2 e 4) scortati da caccia russi sul Mar del Giappone e sul Mar… - mar__bru : @Ascensione_xxy9 @maxdantoni @miagmarsuren @antbar12 Sec un ricercatore cinese , articolo peer reviewed sul Chinese… -

Ultime Notizie dalla rete : Mar Cinese MAR CINESE MERIDIONALE. Pechino cerca la cooperazione dell'ASEAN AGC COMMUNICATION Speciale difesa: Asia Orientale, Russia e Cina effettuano seconda esercitazione aerea congiunta sul Mar del Giappone

per intercettare sei bombardieri strategici di Russia e Cina, impegnati nella seconda esercitazione aerea congiunta di quei due Paesi sul Mar del Giappone. Lo riferisce la stampa giapponese, ...

Xi guadagna potere ma perde soft power: la Cina nel 2020

Roma ha posto il veto a un accordo tra Fastweb e Huawei nel campo del 5G. Infine la nostra Marina è stata invitata dagli Usa a prender parte alle operazioni navali nel Mar Cinese Meridionale ...

per intercettare sei bombardieri strategici di Russia e Cina, impegnati nella seconda esercitazione aerea congiunta di quei due Paesi sul Mar del Giappone. Lo riferisce la stampa giapponese, ...Roma ha posto il veto a un accordo tra Fastweb e Huawei nel campo del 5G. Infine la nostra Marina è stata invitata dagli Usa a prender parte alle operazioni navali nel Mar Cinese Meridionale ...