Infortunio Correa: problemi al polpaccio in Milan-Lazio. Costretto al cambio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Joaquin Correa è stato Costretto al cambio nel corso del primo tempo di Milan-Lazio: ecco le condizioni dell'attaccante biancoceleste Joaquin Correa è stato Costretto al cambio nel corso del primo tempo di Milan-Lazio: l'attaccante biancoceleste è stato sostituito da Muriqi al 32? della sfida di San Siro. Correa ha accusato un problema al polpaccio e si è accasciato a terra. Niente da fare dunque per l'argentino che era tornato in campo proprio stasera contro il Milan. Da valutare le sue condizioni.

