Il passaggio dalla mobilità “fossile” alla mobilità elettrica disturba molti equilibri

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Produrre (estrarre) combustibili fossili era un attività consolidata e stabile con guadagni di relativamente facile programmazione anche a lunga scadenza. I mutamenti climatici obbligano a rivalutare pianificazioni consolidate. Alcuni esempi: Il presidente Akyo Toyota della famosa casa automobilistica giapponese mette in guardia la politica: una transizione troppo rapida verso l’autorischia di far crollare l’industria. PORTE CHIUSE AL CARBONE PER LA SPEZIA DAL 2021 Il termine ultimo per la dismissione totale italiana dal carbone è stato fissato da tempo al 2025 all’interno del Pniec, (il Piano energia e clima). In alcuni casi si procederà a una dismissione anticipata come avverrà, ad esempio, a La Spezia dove la centrale locale Eugenio Montale di Vallegrande, verrà chiusa addirittura nel 2021. A2A è pronta a investire per chiudere in ...