Governo, Renzi disinnesca la crisi. Per ora (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tutto risolto? E' ancora presto per dirlo perchè sono tanti i nodi da sciogliere nella maggioranza ma il rischio di una crisi natalizia, nel bel mezzo della seconda ondata, sembra essere scongiurato. Per ora, ovviamente. L'incontro di ieri a Palazzo Chigi, durato più di due ore, senza i leader di partito e quindi senza Renzi, non può far ancora esultare per il pericolo scampato ma qualche apertura, almeno dialettica, c'è. E arriva dalla capodelegazione Bellanova che, a margine di un vertice comunque teso ma costruttivo, ha parlato di "risposte positive" arrivate dal Premier. "Finalmente Conte ha preso atto che le proposte di Italia Viva sono assolutamente positive e la task force nel testo" del Recovery Fund che "ci è stato mandato ieri sera non c'è più. E' un passo avanti", ha detto. Ma più che pace è ancora tregua armata . A chi le chiede se siano ...

