Fratelli Caputo: la prima puntata in onda stasera 23 dicembre su Canale 5 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) All'esordio su Canale 5 alle 21.20 la serie comica in quattro puntate Fratelli Caputo, con Nino Frassica e Cesare Bocci nel ruolo di due fratellastri rivali. Le anticipazioni sulla trama della prima puntata. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 23 dicembre 2020) All'esordio su5 alle 21.20 la serie comica in quattro puntate, con Nino Frassica e Cesare Bocci nel ruolo di due fratellastri rivali. Le anticipazioni sulla trama della

cheTVfa : #FratelliCaputo | IL CAST | #NinoFrassica, #CesareBocci, #AuroraQuattrocchi e tutti i personaggi della serie - infoitcultura : Campagna elettorale in piazza Salandra: in campo i “Fratelli Caputo” - infoitcultura : Fratelli Caputo, anticipazioni puntata in onda mercoledì 23 dicembre su Canale 5 - infoitcultura : Le anticipazioni della prima puntata di Fratelli Caputo - infoitcultura : 'Fratelli Caputo', la fiction di Canale 5 parla salentino: comparse da Gallipoli e Sannicola, ciak a Nardò -