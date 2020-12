Fratelli Caputo | il cast gallery

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Stasera, mercoledì 23 dicembre 2020, inizierà in prima serata su Canale5 la fiction, un nuovo prodotto seriale che vede protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci, prodotta da Ciao Ragazzi!, con il sostegno della Apulia Film Commission, ideata da Valentina Capecci e diretta da Alessio Inturri. Nel, oltre ai già citati Nino Frassica e Cesare Bocci, troviamo: Sara D’Amario, Aurora Quattrocchi, Riccardo De Rinaldis, Giorgia Boni, Riccardo Antonaci, Giancarlo Commare, Anna Teresa Rossini, Carmela Vincenti, Francesco Guzzo, Andrea Vitalba. La fiction vede anche la partecipazione straordinaria di Red Canzian. Nino Frassica interpreta Nino, mentre Cesare Bocci è Alberto, due uomini che non si conoscono, non si sono mai visti, eppure condividono un dettaglio importante: il cognome. Sì, perché i due sono fratellastri, ...