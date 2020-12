Ciampino | Adm sequestra 188mila Dpi non sicuri

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (Adm) di Roma 1, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale (Sot) di, nel corso dell’attivita’ di contrasto all’importazione di dispositivi di protezione individuale non, hanno fermato eto 12.900 visiere e 175.000 mascherine provenienti dalla Cina recanti la marcatura CE senza essere conformi alla normativa sulla sicurezza dei prodotti dell’UE e denunciato gli importatori all’Autorita’ Giudiziaria competente. Cosi’ in un comunicato l’Adm.