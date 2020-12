Benedetta Parodi guai in vista | “Quest’anno finisce con un disastro”

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. E’ al timone della conduzione di programmi gastronomici, dunque spesso condivide sul profilo Instagram delle ricette originali. Stavolta sembra che qualcosa sia andato storto. Ecco i dettagli.inha realizzato una serie di storie nelle ultime ore per L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : La cugina famosa di Benedetta Parodi: non immaginereste mai di chi si tratta - #cugina #famosa #Benedetta #Parodi:… - zazoomblog : La cugina famosa di Benedetta Parodi: non immaginereste mai di chi si tratta - #cugina #famosa #Benedetta #Parodi: - Nmrpm_0 : @nonhoeroi Benedetta Parodi spostati propriooo - GiovanniVernie4 : @paola124291 @Giulia67837906 E Barbara D'Urso dove la mettiamo e benedetta Parodi? -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Parodi

Yeslife

Il menu natalizio è fondamentale per un'appassionata di cucina come Benedetta Parodi, ma stavolta il panettone riserva un imprevisto.Benedetta Rossi si ferma ... che le hanno dato della contadina sul profilo di una "collega", Beendetta Parodi. La risposta su Instagram della cuoca abruzzese non si è fatta attendere ...