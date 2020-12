Arriva la pubblicità su Telegram nel 2021 ma Durov rassicura tutti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La pubblicità su Telegram non sarà più un tabù nel 2021, anzi giungerà a fare compagnia ai tanti utenti che si affidano al servizio, sparsi in tutto il mondo. Non si tratta solo di rumor, semmai delle anticipazioni fornite dal fondatore Pavel Durov che non vede altra evoluzione per la sua creatura di così tanto successo. Circa 500 milioni di utenti, sparsi nei 5 continenti, oramai utilizzano lo strumento concorrente di WhatsApp. C’è bisogno dunque di un upgrade, una svolta che permetta anche di monetizzare e trarre profitto da un progetto (decisamente) in crescita. Proprio Durov ha dichiarato che, giunti a questo punto, due sarebbero le possibili strade percorribili da Telegram: quella della vendita al migliore offerente e ancora quella di introdurre servizi a pagamento per ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lasunon sarà più un tabù nel, anzi giungerà a fare compagnia ai tanti utenti che si affidano al servizio, sparsi in tutto il mondo. Non si tratta solo di rumor, semmai delle anticipazioni fornite dal fondatore Pavelche non vede altra evoluzione per la sua creatura di così tanto successo. Circa 500 milioni di utenti, sparsi nei 5 continenti, oramai utilizzano lo strumento concorrente di WhatsApp. C’è bisogno dunque di un upgrade, una svolta che permetta anche di monetizzare e trarre profitto da un progetto (decisamente) in crescita. Proprioha dichiarato che, giunti a questo punto, due sarebbero le possibili strade percorribili da: quella della vendita al migliore offerente e ancora quella di introdurre servizi a pagamento per ...

Gioacchina6 : @Meche1069 @1Sanaat Penso che EK con DEMET siano stati una bella spinta per Can.. Se si prova a fare la stessa pubb… - networkpn : AndroidWorld La pubblicità arriva su Telegram, ma la maggior parte degli utenti non dovrebbe accorgersene: parola d… - Stwefy : Ma è una casualità che prima il #gfvip fa passare un aereo per stefy come per Sonia e poi arriva il secodno e non s… - francescocrimi1 : No vabbè, pubblicità giusto quando arriva l’aereo. Che giornatina che ci aspetta ?? #gfvip - lopinionist4 : inquadrano tre ore Rosalagna, poi appena arriva l’aereo a Stefania mandano la pubblicità... mah #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva pubblicità Google-Fitbit, via libera della Commissione Ue: «Per 10 anni no a pubblicità usando i dati sanitari» Corriere della Sera