Alessandra Mussolini dice addio alla politica: “Ora voglio solo ballare” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo l’esperienza a ‘Ballando con le stelle’, l’ex parlamentare chiude per sempre con la politica. (Foto Instagram)Galeotto fu ‘Ballando con le stelle’. Dopo l’esperienza tv nel dance show di Rai Uno e condotto da Milly Carlucci, Alessandra Mussolini ha avuto una vera e propria illuminazione: ha deciso di abbandonare per sempre la politica e di dedicarsi soltanto al ballo. Leggi anche -> Suocero di Conte “graziato” dal Decreto Rilancio: revocata la condanna Alessandra Mussolini si ritira dalla politica Alessandra Mussolini è stata una delle protagoniste del programma di Rai Uno. In coppia insieme al ballerino professionista Maykel Fonts, non si è fatta mancare ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo l’esperienza a ‘Bndo con le stelle’, l’ex parlamentare chiude per sempre con la. (Foto Instagram)Galeotto fu ‘Bndo con le stelle’. Dopo l’esperienza tv nel dance show di Rai Uno e condotto da Milly Carlucci,ha avuto una vera e propria illuminazione: ha deciso di abbandonare per sempre lae di dedicarsi soltanto al ballo. Leggi anche -> Suocero di Conte “graziato” dal Decreto Rilancio: revocata la condannasi ritira dè stata una delle protagoniste del programma di Rai Uno. In coppia insieme al ballerino professionista Maykel Fonts, non si è fatta mancare ...

Corriere : Alessandra Mussolini: «Addio politica: ora voglio solo ballare» - Corriere : Alessandra Mussolini: «Addio politica: ora voglio solo ballare» - RoccuPignata : RT @giudp7: E UNA COME ALESSANDRA MUSSOLINI CHE GIRA ANCORA NEI VARI CANALIIIII IMPAZZISCOOO - alessiobae : RT @LucillaMasini: Alessandra Mussolini lascia la politica: “Voglio ballare”. La notizia è che la Mussolini era in politica. #Mussolini #B… - alessiobae : RT @fasulo_antonio: Alessandra Mussolini ha annunciato che lascerà la politica per dedicarsi al ballo. Questo 2020 bastardo ha fatto anch… -