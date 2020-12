A Messina mafiosi con il reddito di cittadinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La storia ha dell'incredibile e arriva dalla Sicilia. Allora succede che o ltre 20 boss condannati definitivamente per mafia o loro familiari avrebbero illegittimamente intascato il reddito di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La storia ha dell'incredibile e arriva dalla Sicilia. Allora succede che o ltre 20 boss condannati definitivamente per mafia o loro familiari avrebbero illegittimamente intascato ildi ...

MediasetTgcom24 : Messina, smascherati dalla Gdf boss mafiosi con il reddito di cittadinanza #Messina - AndFranchini : Mafiosi con il reddito di cittadinanza, 25 denunce a Messina Agenzia di stampa Italpress - Italpress - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Messina, smascherati dalla Gdf boss mafiosi con il reddito di cittadinanza #Messina - Agenzia_Dire : Condannati in via definitiva per #mafia e percettori del #redditodicittadinanza: è successo a #Messina. - Italpress : Mafiosi con il reddito di cittadinanza, 25 denunce a Messina -