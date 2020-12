‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 22 12 20

Leggi su isaechia

(Di martedì 22 dicembre 2020) Anvedi l’orsetto abbracciatutti!!!! Cioè Matteo Ranieri sembrava un patatone sprovveduto, carino, coccoloso e innocuo come un orsetto Trudy e invece è stato proprio lui a ridurre mestamente in lacrime la glaciale Sophie Codegoni! Lo dicevo la scorsa settimana e lo ribadisco, il trono di Sophie inizia non solo ad avere un senso ma ad essere anche mediamente appassionante (vabbé, oh, lo so che i troni fighi sono altri ma considerate che lo scorso anno ci siamo dovuti impegnare a gasarci per Giovanna e Sammy che si sono baciati solo tramite mascherina e si sono sfanculati praticamente già dietro le quinte, quindi le valutazioni vanno modulate in base a ciò che passa il convento). Ora, io non so se Matteo ci faccia o ci sia, cioè non capisco se sia così tonto da dire alla tronista che in caso di scelta le direbbe di no (senza averne motivi visto che le esterne vanno sempre piuttosto bene e ...