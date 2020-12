Ritorno a scuola, la Azzolina deve fare i conti con la “mutazione inglese” (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIncassato lo stop per il mese di dicembre, Lucia Azzolina si è messa a lavoro per riportare gli alunni in classe a partire dal 7 gennaio. Il Governo si è messo a lavoro e tra le ipotesi vagliate c’è quella di suddividere gli orari di ingresso a scuola dalle ore 8 alle ore 10. Il problema, però, è rappresentato dalla mutazione inglese del covid. La maggiore trasmissibilità del virus spaventa e potrebbe costringere il ministro dell’istruzione a rivedere i suoi piani. In tal senso una prima bocciatura è arrivata da Walter Ricciardi. “Con questa circolazione del virus non penso che il 7 gennaio le scuole possano riaprire“, è il pensiero del consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Sulla stessa lunghezze d’onda si è ‘sintonizzato‘ Luca Zaia. Il Governatore del Veneto si è detto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIncassato lo stop per il mese di dicembre, Luciasi è messa a lavoro per riportare gli alunni in classe a partire dal 7 gennaio. Il Governo si è messo a lavoro e tra le ipotesi vagliate c’è quella di suddividere gli orari di ingresso adalle ore 8 alle ore 10. Il problema, però, è rappresentato dalladel covid. La maggiore trasmissibilità del virus spaventa e potrebbe costringere il ministro dell’istruzione a rivedere i suoi piani. In tal senso una prima bocciatura è arrivata da Walter Ricciardi. “Con questa circolazione del virus non penso che il 7 gennaio le scuole possano riaprire“, è il pensiero del consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Sulla stessa lunghezze d’onda si è ‘sintonizzato‘ Luca Zaia. Il Governatore del Veneto si è detto ...

