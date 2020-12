Report del Consiglio Grande e Generale – Seduta del 21 dicembre | pomeriggio

Leggi su dire

(Di martedì 22 dicembre 2020) Nel pomeriggio riparte l’esame dei 74 articoli del Pdl Bilancio previsionale 2021, dall ‘articolo 38(Modifiche all’articolo 5 della Legge 27 Ottobre 2017 n.125) che introduce incentivi all’acquisto di biciclette elettriche. Rf ritira il proprio emendamento per accordo con il governo che ritiene accoglibili alcune osservazioni presentate all’articolo. In particolare, Rf chiede di estendere gli incentivi ai detentori di Smac anche non residenti, per favorire acquisti in territorio, mentre nel corso del dibattito sull’articolo 38, Gian Carlo Venturini, Pdcs, propone di incentivare non solo l’acquisto di biciclette da esercenti sammarinesi, ma anche biciclette “made in San Marino”. Così, l’articolo approvato tiene conto di entrambe le osservazioni stabilendo che per l’esercizio 2021 “l’incentivo sia riconosciuto tramite accredito su Smac intestata a chi ha acquistato, di importo pari al 5% del prezzo vendita di bicicletta elettrica con pedalata assitita. Se la bicicletta è prodotta nella Repubblica di San Marino l’accredito sarà pari al 7 %” . Si prevede dunque che lo sconto sia accreditato direttamente su Smac da parte dell’esercente, a carico dello Stato. Con la nuova versione concordata dell’articolo, Rf ritira il proprio emendamento.